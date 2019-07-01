Увеличение Ираном запасов урана не является нарушением СВПД: постпред ИРИ при ООН

Маджид Тахт Раванчи в интервью телеканалу CNN в воскресенье заявил, что существуют конкретные пункты ядерной сделки, которые разрешают Ирану не выполнять ряд обязательств.

"То, что мы сделали, абсолютно соответствует пунктам 26 и 36 ядерного соглашения, которые допускают сокращение выполнения ряда обязательств Ираном в случае выхода США из СВПД", добавил иранский дипломат.

Он предупредил о начале реализации второго шага Ирана в отношении сокращения выполнения своих обязательств по СВПД, если не произойдёт ничего нового в отношении ядерной сделки в следующие 10 дней.

Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Тегеран 7 июля по истечению 60-дневного срока предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Комментируя утверждения США о диалоге с Ираном, иранский посол при ООН отметил, что США должны вернуться за стол переговоров.

"Диалог и угрозы – два весьма разные темы. Мы не будем вести переговоры с тем, кто пытается запугать нас и вводить санкции", подчеркнул он.

По его словам, США прежде всего должны возвратиться за стол переговоров; они покинули его в то время, когда другие члены международного сообщества занимались переговорами с Ираном по СВПД.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с началом 2018 года, когда США ещё не вышли из ядерного соглашения. "Теперь всё по другому. Всё началось с решения США (о выходе из СВПД – ред), для нормализации ситуации, и потому сначала надо отменить это решение", заявил он.

Тахт Раванчи также сказал, что финансовый механизм INSTEX является хорошим, но недостаточным шагом.

По его словам, европейские государства должны ускорить передачу денег через этот механизм, иначе INSTEX сам по себе не сможет способствовать решению проблем Ирана.

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