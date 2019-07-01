Китайский дипломат: санкции США против Ирана несправедливы и незаконны

Он отметил, что многие страны сожалеют о том, что США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, а затем ввели санкции против Ирана.

Указывая на то, что INSTEX является попыткой Европы спасти ядерное соглашение 2015 года, он подчеркнул, что иранские официальные лица неоднократно призывали Соединенные Штаты снизить напряженности.

По его словам, все заинтересованные стороны хотят полностью устранить проблемы, с которыми они сталкиваются в своих экономических и торговых отношениях с Ираном.

У Хайтао также призвал стороны ядерной сделки и других членов международного сообщества к снижению напряженности, улучшению условий и выходу из этой ситуации.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Россия, Китай, а также европейские партнёры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472