1 июля 2019 - 13:23
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"Птицы мира" вернулись в Иран

"Птицы мира" вернулись в Иран

Семнан, 1 июля, ИРНА – 2 глиняные белые птицы, которые также известны как иранские птицы мира,  с посланием миролюбия Исламской Республики Иран отправлены в Италию и Германию, а в воскресенье их привезли обратно двое туристов.

Глиняные белые птицы были представлены в качестве посланников мира в присутствии иранского президента Хасана Рухани в городе Семнан осенью прошлого года. Они были посланы во все страны мира, чтобы передатьсимволическое послание мира и дружбы Ирана и иранцев для всех народов.

Идея "Птицы мира" была осуществлена неправительственном институтом "Паж" в провинции Семнан при поддержке посольства ФРГ в Тегеране в целях представления богатой культуры Ирана и передачи послания мира страны.


Дети Семнана уже изготовили 1800 глиняных птиц . Птицы мира после отправления в различные страны вновь возвратятся в Иран, чтобы играть главную роль в привлечении иностранных туристов.
За последние месяцы многие птицы мира вернулись в Иран из таких стран, как США и Франция.

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