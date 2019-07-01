Глиняные белые птицы были представлены в качестве посланников мира в присутствии иранского президента Хасана Рухани в городе Семнан осенью прошлого года. Они были посланы во все страны мира, чтобы передатьсимволическое послание мира и дружбы Ирана и иранцев для всех народов.

Идея "Птицы мира" была осуществлена неправительственном институтом "Паж" в провинции Семнан при поддержке посольства ФРГ в Тегеране в целях представления богатой культуры Ирана и передачи послания мира страны.



Дети Семнана уже изготовили 1800 глиняных птиц . Птицы мира после отправления в различные страны вновь возвратятся в Иран, чтобы играть главную роль в привлечении иностранных туристов.

За последние месяцы многие птицы мира вернулись в Иран из таких стран, как США и Франция.

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