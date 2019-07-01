1 июля 2019 - 13:02
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Французский ирановед стал почетным членом Академии персидского языка и литературы

Французский ирановед стал почетным членом Академии персидского языка и литературы

Тегеран, 1 июля, ИРНА - Церемония чествования и почетного членства в Академии персидского языка и литературы для профессора Шарля-Анри де Фушекура была проведена во Франции.

Церемонию провели представительство Исламской Республики Иран на ЮНЕСКО и культурный атташе Ирана во Франции.

На церемонии, при участии группы видных профессоров, ученых, ирановедов и официальных лиц и послов в ЮНЕСКО, почетное членство в Академии персидского языка и литературы было вручено профессору Шарлю-Анри де Фушекуру.

Шарль-Анри де Фушекур - специалист по классическому языку и литературе, заслуженный профессор в Университете Paris III-Sorbonne Nouvelle, автор полного перевода "Диван" Хафиза.

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