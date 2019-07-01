"Ревизор" Гоголя выйдет на сцену в Иране на местном диалекте

Режиссёр театральной труппы "Бамдад" Рахим Мусави решил перевести пьесу на семнанский диалект и поставить её в Семанане.

Он назвал причиной исполнения этой комедийной пьесы на местном диалекте социальную и юмористическую атмосферу, которую сейчас можно почувствовать в Семнане, и сказал, что "перевод этой пьесы на семнанский диалект приведёт к тому, что жители этой провинции лучше поймут содержание и сюжеты спектакля".

Изображённые Гоголем в комедии «Ревизор» люди с удивительно беспринципными взглядами и невежеством поражают любого читателя и кажутся абсолютно вымышленными. Но на самом деле это не случайные образы. Эти лица типичны для русской провинции тридцатых годов XIX столетия, их можно встретить даже в исторических документах.

В своей комедии Гоголь затрагивает несколько очень важных вопросов общественности. Это отношение должностных лиц к своим обязанностям и исполнению закона. Как ни странно, но смысл комедии актуален и в современных реалиях.

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