Габриэль Кальдерон: иранский Персеполис считается самым лучшим футбольным клубом в Азии

Габриэль Кальдерон новый главный тренер Персеполиса по прибытии в Иран отметил, что "приветствую всех болельщиков команды и рад быть в среди вас."

"Персполис входит в тройку лучших команд мира и определенно является лучшей командой в Азии. Надеюсь, что успех этой команды продолжится в моем присутствии", - добавил он.

Аргентинский футболист После ухода на пенсию в течение некоторого времени работал в качестве комментатора на телевидении. После этого решил начать карьеру тренера. С 1997 по 2000 тренировал французский футбольный клуб «Кан». В 2002 году уехал в Швейцарию, где в период с 2002 по 2003 год тренировал «Лозанну».

В конце 2004 года Кальдерон стал наставником национальной сборной Саудовской Аравии, где успешно руководил командой в итоге выведя её в финальную стадию Кубка Мира 2006 года в Германии. Тем не менее, в декабре 2005 года был уволен из сборной Саудовской Аравии за ужасную игру команды в Азиатских Играх.

9 апреля 2007 года Кальдерон стал главным тренером сборной Омана. Через короткое время, 13 января 2008 был отправлен в отставку, из-за того что не соблюдал планов подготовки команды.

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