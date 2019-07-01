Иран не сдастся под давлением, заявил Зариф

"Давление, которое Соединённые Штаты Америки оказывают сегодня на Исламскую Республику Иран, вызвано не американской мощью и не нашей слабостью", отметил Мохаммад Джавад Зариф.

Он добавил, что давление оказывается на Иран из-за продолжающихся поражений США на региональной и международной аренах.

Указав на признаки изоляции и провала США во всех областях, Зариф напомнил о недавнем решении Китая и России о торговле без использования доллара. По его словам, Иран и Турция также в минувшем году исключили доллар в 35% своих сделок, и даже ОАЭ и Индия решили ввести торговлю в национальной валюте. Все это свидетельствует об уменьшении роли доллара в международных сделках.

Говоря о запуске INSTEX, иранский министр иностранных дел отметил, что финансовый механизм INSTEX привёл к разногласию между США и их близкими союзниками.

"Иран в последние годы показал, что в ответ на уважение он также проявляет уважение и противодействует давлению", заключил он.

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