В МИД ирана осудили теракт на Филиппинах

Мусави осудил теракт на юге Филиппин и выразил сочувствие правительству и нации страны. в результате теракта погибли 8 человек и 15 пострадали.

По данным РИА Новости, авария произошла в пятницу вечером по местному времени. Автобус шел позади внедорожника, когда произошло столкновение. Проведенное расследование показало, что автомобиль замедлился, чтобы избежать скольжения во время ливня, и автобус случайно врезался в заднюю часть внедорожника.

Как отмечает издание, начальник полиции филиппинского города Чандру Намбио (Chandru Nambio) заявил, что автобус ехал слишком быстро, и из-за ливня была плохая видимость. Но следователям еще предстоит определить, не превышал ли скоростной лимит водитель автобуса. В результате столкновения автобус отлетел в левую сторону и врезался в бетонное заграждение, после чего перевернулся и упал на правый бок. Внедорожник же был снесен вправо и приземлился в дренажный канал.

Восемь пассажиров погибли на месте. По словам полиции, некоторые вылетели из машины, четверо погибли под тяжестью автобуса. Пятнадцать пострадавших, включая водителей двух транспортных средств, быстро доставили в больницу для проведения лечения.

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