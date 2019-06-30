Австрийско-иранские отношения переживают лучший этап за всю историю

"Сотрудничество Ирана и Австрии после в торгово-экономической сфере реализации иранской ядерной сделки динамично развиваются, отношения между двумя странами переживают лучший этап за всю историю", сказал Моулаии.

По его словам, визит президента Ирана Хасана Рухани в начале июля 2018 года привел к дальнешйшему укреплению связей между Ираном и Австрией.

Иранский посол добавил, что Рухани во время своего визита в Австрию в июле прошлого года провел конструктивные переговоры с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом, а также с канцлером страны Себастьяном Курцем.

Это был первый государственный визит иранского президента в Европу после выхода США из СВПД в мае 2018 года.

В ходе визита Рухани в Вене Иран и Австрия подписали 4 соглашения в целях дальнейшего расширения экономического сотрудничества между двумя странами. Соглашения были подписаны в области транзита, управления водными ресурсами, возобновляемых источников энергии, а также сотрудничества в горнодобывающей отрасли.

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