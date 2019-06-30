Могерини: обрабатываются первые транзакции с Ираном в рамках INSTEX

Могерини в своем блоге в интернете приветствовала введение в действие финансовый механизм INSTEX, и сообщила, что семь европейских стран присоединяются к механизму.

Заседание совместной комиссии по СВПД между Ираном и "пятеркой" международных посредников прошло 28 июня при участии заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Франции, Китая, Великобритании и Германии под председательством генерального секретаря ЕСВС Хельги Шмидт. Встреча продолжалась три часа.

В пятницу по итогам заседания совместной комиссии по СВПД в ЕС сообщили, что механизм расчетов с Ираном введен в действие, и Обрабатываются первые финансовые трансакции.

Следите за нами в Twitter @irnarussian