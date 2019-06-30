30 июня 2019 - 17:53
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Джахангири поздравил сборную Ирана с выходом в "Финал шести"Лиги наций

Джахангири поздравил сборную Ирана с выходом в "Финал шести"Лиги наций

Тегеран, 30 июня. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири поздравил сборную Ирана по волейболу с выходом в "Финал шести" Лиги наций 2019.

В пятницу мужская сборная Ирана по волейболу одержала победу над командой Сербии в первом матче пятого тура Лиги наций 2019 и стала первой командой, которая завоевала путевку в финальную стадию.

В эту стадию вышли сборные Бразилии, России, Польши и Франции. Шестую путевку в "Финал шести" получила сборная США, как хозяйка финального этапа турнира, который пройдет в Чикаго 10-14 июля.

Сборная Ирана, набрав 36 очков (12 побед, 2 поражения) занимает второе место в группе после сборной Бразилии.

Сборная Ирана по волейболу в заключительном для себя матче предварительного этапа Лиги наций сегодня сыграет с командой США.

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