Бывший посол Франции: Иран не нарушил ядерную сделку

"Иран неоднократно заявлял, что не стремится к получению ядерного оружия и согласно условиям ядерной сделки обязался ввести ограничения на свою ядерную программу", сказал он в интервью информационному агентству Франс Пресс.

По его словам, односторонний выход США из ядерной сделки в мае 2018 года и возобновление санкций против Тегерана не только оказал отрицательное влияние на экономику страны, но и лишил Иран выгоды от ядерной сделки. "Несмотря на все это Иран не нарушил сделку", пояснил Франсуа Никуло.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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