ЦБ Ирана сообщил об ускорении усилий ЕС по механизму INSTEX



Он отметил, что европейский механизм вносит ограниченный вклад в стратегию Центрального Банка на валютном рынке, и у ЦБ есть много других программ в области валютных отношений.

"Оперативная инфраструктура соответствующего механизма INSTEX в Иране была полностью реализована Центральным Банком", написал Хеммати в Instagram, добавив, что ЕС укорил усилия по введению в действие механизма расчётов с Ираном в обход санкций США.

"Прежде всего, для стабильной работы INSTEX необходимо, чтобы механизм работал в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а не в контексте американских санкций" добавил он.

По его словам, на начальном этапе механизм планируется использовать только в гуманитарных целях, но затем он должен охватить широкий спектр товаров.

В пятницу генеральный секретарь внешнеполитической службы Европейского Союза Хельга Шмидт по итогам заседания совместной комиссии по СВПД сообщила, что механизм расчётов c Ираном INSTEX введён в действие, и уже были осуществлены первые финансовые транзакции.

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