30 июня 2019 - 16:25
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News Code 83375508
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Санкции наносят ущерб мирным людям, заявила глава межпарламентского союза

Санкции наносят ущерб мирным людям, заявила глава межпарламентского союза

Тегеран, 30 июня, ИРНА - Глава Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон выступила против жестких санкций США против иранского народа, заявив, что санкции прежде всего наносят ущерб жизни мирных людей.

Она в ходе своей недавней поездки в Тегеран в интервью ИРНА отметила, что санкции блокируют путь политических переговоров и дипломатии, то есть они не разрешают достигнуть мира и стабильности.
"Мы должны стремиться к диалогу, мирным путям и многосторонности. Мир больше нуждается в диалоге и мире, а не в односторонности", добавила она.
Говоря об ядерной сделке, Глава Межпарламентского союза назвал Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) важным сообщением многосторонности миру.
Она подчеркнула роль Ирана в парламентской дипломатии и диалоге между парламентов.

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