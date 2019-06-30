Санкции наносят ущерб мирным людям, заявила глава межпарламентского союза

Она в ходе своей недавней поездки в Тегеран в интервью ИРНА отметила, что санкции блокируют путь политических переговоров и дипломатии, то есть они не разрешают достигнуть мира и стабильности.
"Мы должны стремиться к диалогу, мирным путям и многосторонности. Мир больше нуждается в диалоге и мире, а не в односторонности", добавила она.
Говоря об ядерной сделке, Глава Межпарламентского союза назвал Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) важным сообщением многосторонности миру.
Она подчеркнула роль Ирана в парламентской дипломатии и диалоге между парламентов.
Тегеран, 30 июня, ИРНА - Глава Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон выступила против жестких санкций США против иранского народа, заявив, что санкции прежде всего наносят ущерб жизни мирных людей.
Она в ходе своей недавней поездки в Тегеран в интервью ИРНА отметила, что санкции блокируют путь политических переговоров и дипломатии, то есть они не разрешают достигнуть мира и стабильности.
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