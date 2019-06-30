Иранские спортсмены отправились в Испанию для участия во всемирных играх рабочих

6-ые всемирные игры рабочих 2-7 июля пройдет в Испании с участием 3 тыс. спортсменов из 42 страны.

139 иранских спортсменов, включая 11 мужских и 5 женских команд, присутствуют на этом турнире. Женская команда по джюдо и мужская команда по плаванию впервые приняли участие во всемирных играх рабочих.

В 2015 году Иран завоевал 21 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей во всемирных играх рабочих в Италии.

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