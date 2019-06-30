Иран примет участие в форуме «Развитие парламентаризма» в Москве

Иранская делегация во главе с вице-спикером Меджлиса (парламент Ирана) Масудом Пезешкианом по приглашению председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина отправилась в Москву, для участия в форуме «Развитие парламентаризма».

II Международный форум «Развитие парламентаризма» откроется 1 июля и продлится три дня. На мероприятии обсудят вопросы международной безопасности, развития цифровой экономики, молодёжной и экологической политики, и перспективы работы межпарламентских институтов. Форум как ожидается, соберет на своей площадке представителей 132 стран. В рамках форума состоится парламентская конференция «Россия-Африка». На мероприятии будет присутствовать российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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