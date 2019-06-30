В Казахстане открылся фестиваль кочевников с участием Ирана

Открытие началось с шествия национальных команд-участников из 10 стран мира. Поклонники кочевой культуры из Турции, Южной Кореи, Ирана, Монголии, Азербайджана, Татарстана, Кыргызстана, Узбекистана, Болгарии и России составили парад участников.

Мероприятие проводится АО «НК Kazakh Tourism» по заказу Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Организатор - АО «НК Kazakh Tourism» при поддержке акимата г. Нур-Султан.

Главной целью фестиваля является популяризация исторического и культурного наследия номадов, как платформы для возрождения национальных традиций, идеологии, боевых искусств и расширения культурных обменов между странами.

Концепция фестиваля основывается на успешной модели Большого Курултая тюркских народов, который с 2008 года проводится в Венгерской Народной Республике, а главным консультантом проекта выступает организатор Большого Курултая - Фонд «Magyar Turan» во главе с известным ученым-антропологом Андрашем Биро.

В программе фестиваля запланированы шествие участников фестиваля по улицам столицы, состязания профессиональных лучников, кокпаристов, беркутчей, показательные бои батыров, доспехи которых были воссозданы, опираясь на исторические источники, а также показательные конные выступления батыров с применением элементов джигитовки и приемов конного боя.

В этом году в фестивале приняло участие в два раза больше участников, чем в прошлом. 180 поклонников кочевой культуры из 10 стран мира посетили столицу Казахстана.

Аккредитацию получили 23 СМИ, из них 9 иностранных.

«Интерес к фестивалю в мире растет, и в этом году нас уже посетило более 180 человек, когда как в прошлом году было 90 участников. Примечательно, что в фестивале принимают участие не только страны, которые имеют общие этнические и культурные корни, но и страны с другой культурой, такие как Южная Корея и Иран» - отметил заместитель директора НК «Казахтуризм» Тимур Дуйсенгалиев.

Каждая команда представила зрителям свою презентационную программу из выступлений, содержащих элементы национальных эпосов.

В первый день фестиваля участники показали представления. Так, в ауле «Асау» участники показали обуздание коней, «Ак мерген» - показательные выступления лучников, «Алмалы» - аул ремесленников.

Ярмарка ремесленников представила гостям фестиваля программу мастер-классов по изготовлению войлока, изделиям из кожи, мастер-класс по изготовлению керамики.

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