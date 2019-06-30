Мы не приветствуем санкции, но также научились как противостоять им: министр связи Ирана

Об этом иранский министр заявил на встрече с послом Китая в стране Панг Сэн.

На этой встрече министр связи указал на очень хорошую историю отношений между двумя странами по вопросу о возможности развития сотрудничества, особенно в области информационных технологий.

Азери Джахроми назвал Китай важным партнером для Ирана в области цифровой экономики, указав на стремление Америки к односторонности в области технологий в эпоху четвертой промышленной революции. "Сегодня крупнейшие мировые корпорации в области операционных систем, сетей и инфраструктуры, услуг находятся в Америке, поэтому мы сталкиваемся с господствующей гегемонией в этой области", - добавил он.

"Исламская Республика Иран и Китай стоят на передовой борьбы с односторонним подходом и доминированием США в области информационных технологий и должны укреплять свои стратегические партнерские отношения", - заключил он.

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