30 июня 2019 - 14:04
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News Code 83375248
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Более 93 млн долларов было поставлено с таможни иранского Фарса

Более 93 млн долларов было поставлено с таможни иранского Фарса

Шираз, 30 июня, ИРНА - 67 тысяч 487 тонн товаров на сумму 93 млн 368 тысяч 652 доллара США было поставлено в первые три месяца этого года с таможни провинции за рубежом, заявил гендиректор таможни Фарса Ходадад Рахими.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 15% по объему и вырос на 51% по стоимостному выражению", - добавил он.

"Товары были поставлены в Ирак, Афганистан, Кувейт, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Германию, Катар, Россию, Пакистан и Оман в течение вышеуказанного периода", - пояснил он.

"Основные товары и продукты также включают молочные продукты, томатную пасту, мочевину, стеклопластиковые трубы, рыбу и креветки, пшеничную муку, маринады, полиэфирные и алкидные смолы", - заключил чиновник.

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