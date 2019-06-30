Более 93 млн долларов было поставлено с таможни иранского Фарса

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 15% по объему и вырос на 51% по стоимостному выражению", - добавил он.

"Товары были поставлены в Ирак, Афганистан, Кувейт, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Германию, Катар, Россию, Пакистан и Оман в течение вышеуказанного периода", - пояснил он.

"Основные товары и продукты также включают молочные продукты, томатную пасту, мочевину, стеклопластиковые трубы, рыбу и креветки, пшеничную муку, маринады, полиэфирные и алкидные смолы", - заключил чиновник.

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