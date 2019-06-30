Запуск INSTEX: необходимый, но недостаточный шаг

После многих усилий за последние месяцы для реализации финансового механизма INSTEX немецкий дипломат и заместитель главы европейской дипломатии Хельга Шмидт в пятницу сообщила о проведении первой транзакции.

По словам замминистра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббаса Аракчи, итоги заседания совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), которая 28 июня прошла в Вене, в значительной мере далеки от требований Тегерана. Но Аракчи назвал указанную встречу шагом вперёд по сравнение с прошлыми заседаниями.

"Мы не примем INSTEX, если он лишь будет обычным формальным механизмом, в этом случае мы также решительно предпримем второй шаг по сокращению выполнения ряда обязательств по СВПД в указанный срок. Мы должны видеть, как INSTEX будет работать и как будет реализован, время запуска механизма также важно для Ирана", заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

Постпред Исламской Республики Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи назвал финансовый механизм Европы недостаточным, заявив: "Я считаю, что INSTEX в настоящей ситуации недостаточен. Этот механизм без наличия денег выглядит как прекрасный автомобиль без бензина".

Наряду с осторожной реакцией Ирана на запуск INSTEX, Европа и Россия приветствовали реализацию первых транзакций по финансовому механизму INSTEX между Ираном и ЕС. 7 европейских стран, включая Австрию, Бельгию, Финляндию, Нидерланды, Словению, Испанию и Швецию, также выступили с совместным заявлением и выразили поддержку СВПД, отметив, что они будут взаимодействовать с Францией, Великобританией и Германией для упрощения торговых обменов с Ираном через финансовые каналы, в том числе INSTEX.

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INSTEX: необходимый, но недостаточный шаг

Иранские власти, в частности, внешнеполитическое ведомство Ирана, по-прежнему обеспокоены будущим СВПД. Они считают, что принятые европейской стороной меры не удовлетворительны.

Иранские дипломаты в очередной раз подчеркнули, что Иран будет приветствовать INSTEX или любой подобный механизм, когда он сможет гарантировать интересы Ирана и обеспечить торговые и экономические требования страны. Таким образом, можно сказать, что Иран в следующем шаге сокращения ряда своих обязательств по СВПД не дал зелёного или красного света Европе и будет осторожно и логично предпринимать следующие свои шаги в связи с ядерной сделкой.

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