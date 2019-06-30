Университет имени Амира Кабира в 15 областях попал в число лучших университетов

Академический рейтинг университетов мира (англ. ARWU, полная таблица (англ.)) составляется в институте высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун и включает в себя основные высшие учебные заведения, ранжируемые в соответствии с формулой, которая учитывает выпускников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (10 процентов), сотрудников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (20 процентов), «часто цитируемых исследователей в 21 категории» (20 процентов), статьи, опубликованные в журналах Nature или Science (20 процентов), индексы цитирования для естественных и гуманитарных наук Института научной информации (англ. Institute for Scientific Information, ISI) Science Citation Index и Social Sciences Citation Index, а также индексы ведущих журналов Arts and Humanities Citation Index (20 процентов), совокупный результат предыдущих показателей по отношению к численности персонала вуза (10 процентов).

Технологический университет имени Амира Кабира по 15 специальностям вошел в число 32 лучших университетов мира.

Согласно последнему рейтингу ARWU Университет Амир Кабир по 15 направлениям, таким как машиностроение, металлургия, химическая инженерия, материаловедение, компьютерная инженерия, гражданское строительство, автоматизация машиностроения, механическая инженерия, электротехника и электроника, математика, телекоммуникация, биомедицинская инженерия, энергетика, Горные науки попал в число лучших университетов.

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