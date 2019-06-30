30 июня 2019 - 13:04
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13 университетов Ирана попали в список лучших молодых университетов мира

13 университетов Ирана попали в список лучших молодых университетов мира

Тегеран, 30 июня, ИРНА - THE World University Rankings объявил об списке 351 лучшего молодого университета мира до 50 лет, в котрый попали 13 университетов из Ирана.

THE World University Rankings опубликовал список 351 лучшего молодого университета мира до 50 лет.

Среди 351 университета, представленного в этом рейтинге, из Исламской Республики Иран встречаются названия 13 универитетов

Рейтинг лучших университетов мира (THE World University Rankings) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения. Рассчитан по методике британского издания Times Higher Education (THE) при участии информационной группы Thomson Reuters. Считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. Рейтинг разработан в 2010 году Times Higher Education совместно с Thomson Reuters в рамках глобального проекта Global Institutional Profiles Project и пришёл на смену популярному рейтингу World University Rankings, который выпускался с 2004 года Times Higher Education совместно с компанией Quacquarelli Symonds.

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