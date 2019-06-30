Туркменистан выразил надежду на формирование совместного каспийского рынка

В интервью корреспонденту ИРНА в воскресенье Сердар Дурдыев заявил, что переговоры 5 стран Каспийского моря, включая Россию, Туркменистан, Иран, Азербайджан и Казахстан, разрешили многие проблемы прикаспийских стран и стали почвой для более продвинутых экономических и политических дискуссий по формированию совместного каспийского рынка.

Он подчеркнул, что 5 стран Каспийского моря поддерживают солидарность, которая может защитить регион от присутствия транснациональных игроков и помочь их экономическому и социальному развитию.

"У этих стран нет другого выхода, кроме как начать отдельные или групповые переговоры с добрыми намерениями и усердно работать над разрешением небольших проблем. Они успешно заключили важные соглашения о правовом режиме этого крупнейшего в мире озера", отметил он.

В Ашхабаде в Archabil Hotel прошёл медиа-форум, посвящённый первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» (город Туркменбаши, Туркменистан).

На открытии модератор мероприятия, советник посольства Туркменистана в России Сердар Дурдыев, отметил, что первый Каспийский экономический форум станет одним из важных событий стратегического характера в новейшей истории взаимоотношений прикаспийских стран.

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