30 июня 2019 - 12:20
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Экспорт товаров с таможни иранского Керманшаха увеличился на 3%

Экспорт товаров с таможни иранского Керманшаха увеличился на 3%

Керманшах, 30 июня, ИРНА - Экспорт товаров с таможни провинции Керманшах увеличился на 3% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличился на 14% по объему, как заявил гендиректор томожни Керманшаха Халил Хейдари.

"За первые три месяца текущего года из страны было поставлено товаров на сумму 609 млн долларов США по объему 1 млн 365 тыс.", - отметил он.

По его словам, в первом квартале этого года из провинции Керманшах были совершены поставки в 20 стран мира.

"Большая часть товаров, поставленных с таможни включили свежие или охлажденные помидоры, свежие арбузы, катанные чугунные или стальные заготовки, мороженое, предметы домашнего обихода и очистки пластмасс, сыр, дыня, тесто, йогурт и т.д.", добавил он.

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