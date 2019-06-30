381 479 тонн товаров было поставлено с таможни иранского Маркази

"Экспорт этих товаров с таможни Маркази за пределы страны увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил он.

"Эти товары на сумму 225 млн 919 тыс. 693 риала были отправлены в 58 стран, включая Ирак, Афганистан, Турцию, Пакистан и Туркменистан", - добавил он.

"углеводороды, соки, ребристая арматура, тяжелый полиэтилен, быстрорастворимая резина, стекло, полипропилен, а также кристаллы были в списке товаров", - пояснил он.

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