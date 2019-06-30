Вильмотс назвал Иран безопасной и красивой страной

Марк Вильмотс, который недавно назначен главным тренером сборной Ирана по футболу, заявил: "Когда федерация футбола Ирана предлагал мне, сразу понял, что у них (иранцев – ред.) долгосрочная программа, тогда мы разговаривали о целях и перспективах".

Он назвал поездку в Азию после многих лет работы в Европе новым опытом.

"Всё здесь прекрасно, Иран является прекрасной и безопасной страной несмотря на неправильное представление об этой стране. В Иране нет войны или небезопасности", добавил бельгийский главный тренер сборной Ирана по футболу.

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