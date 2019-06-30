В Махачкале открыли памятник классику персидской поэзии Хафизу Ширази

В этой церемонии приняли участие посол Ирана в РФ Мехди Санаи, вице-премьер – министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, председатель Союза писателей республики Магомед Ахмедов и актив университета.

"Выступая на открытии, Мехди Санаи заявил, что Хафиз является посланцем любви, дружбы и связи. Он выразил надежду на то, что памятник будет способствовать развитию дружбы и отношений между народами России и Ирана", - сообщило riadagestan.

«Сегодня мы открываем памятник великому поэту. Сборник его стихов можно найти в любом доме Ирана. Иранцы знают стихи Ширази наизусть. Он является самым высшим уровнем выражения своих мыслей. Ширази очень хорошо знал понятия, которые были заложены в Коране, и знал наизусть Священную книгу. Поэтому его и назвали Хафизом. Посольство Ирана в РФ договорилось с нашими коллегами об открытии трех памятников поэтам персидской поэзии в России. Мы очень рады, что первый из них открываем именно здесь, на дагестанской земле», – сказал посол ИРИ.

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