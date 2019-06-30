30 июня 2019 - 10:42
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News Code 83374687
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Иран и Армения обсудили реализацию проекта 3-й линии передачи электроэнергии

Иран и Армения обсудили реализацию проекта 3-й линии передачи электроэнергии

Тегеран, 30 июня, ИРНА – Заместитель министра энергетики Ирана по вопросам электроэнергии встретился с вице-премьером и председателем армянской стороны совместной комиссии двух стран по экономическому сотрудничеству.

Хомаюн Заэри на встрече с Мгером Григоряном в Ереване назвал целью своей поездки ускорение реализации проекта 3-й линии передачи электроэнергии между двумя странами.

Вице-премьер Армении также указал на принятие соглашения о льготных тарифах между Ираном и ЕАЭС, назвав его хорошей возможностью для расширения связей Ирана и Армении.
Обе стороны также подчеркнули необходимость регионального сотрудничества в области энергетики.
16-я совместная экономическая комиссия Ирана и Армении с 30 июня по 2 июля состоится в Тегеране.

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