Иран и Армения обсудили реализацию проекта 3-й линии передачи электроэнергии

Хомаюн Заэри на встрече с Мгером Григоряном в Ереване назвал целью своей поездки ускорение реализации проекта 3-й линии передачи электроэнергии между двумя странами.

Вице-премьер Армении также указал на принятие соглашения о льготных тарифах между Ираном и ЕАЭС, назвав его хорошей возможностью для расширения связей Ирана и Армении.

Обе стороны также подчеркнули необходимость регионального сотрудничества в области энергетики.

16-я совместная экономическая комиссия Ирана и Армении с 30 июня по 2 июля состоится в Тегеране.

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