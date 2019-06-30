Иран: ситуация вокруг INSTEX неудовлетворительна

Тахт Раванчи на пресс-конференции с участием иностранных СМИ в Нью-Йорке заявил, что "Иран готов сотрудничать, чтобы спасти ядерную сделку, но другие стороны должны также помочь извлечь выгоду из соглашения и попытаться спасти его".

"На наш взгляд, хаос в Персидском заливе восходит к антииранской политике. Соединённые Штаты Америки вышли из ядерной сделки, после чего они ввели санкции против Ирана. Санкции, запрет на продажу иранской сырой нефти, отправка авианосца в Персидский залив и другие недавние меры США в регионе - это действия, направленные на провокацию Ирана, но мы пока проявляли сдержанность", отметил он.

"Американский беспилотник приблизился к территории Ирана, мы четыре раза предупреждали их, но когда они не обратили внимания на воздушное пространство страны, нам пришлось уничтожить его в соответствии с пунктом 51 Устава ООН", добавил он.

"Американцы проводят политику максимального давления на Иран, но следует сказать, что Соединённые Штаты Америки такой политикой не добьются результата", - продолжил он.

"Некоторые официальные лица США стремятся сменить режим в Иране, и цель их политики максимального давления такая же, но эта политика только усилила напряжённость не только в отношениях между Ираном и США, но и во всём регионе", заключил дипломат.

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