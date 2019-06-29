30 июня 2019 - 00:01
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Сборная Ирана обыграла Болгарию в Лиге наций

Сборная Ирана обыграла Болгарию в Лиге наций

Тегеран, 29 июня. ИРНА — Мужская сборная Ирана по волейболу одержала победу над командой Болгарии во втором матче пятого тура Лиги наций 2019.

Игра проходила в Болгарии и завершилась победой иранской команды со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).

Самыми результативными в составе иранской команды стали Мохаммад Джавад Манави Неджад (14 очков) и Масуд Голами (11 очков).

Сборная Ирана, набрав 36 очков уже обеспечила себе место "Финале шести" Лиги наций. Иранцы в 14-и поединках турнира потерпели два поражения, уступив сборной Бразилии (2:3), и сборной Франции (0:3).

Ранее иранцы победили Китай, Германию, Японию, Канаду, Россию, Австралию (все 3:0), Италию, Аргентину, Португалию, Сербию (все 3-1), Польшу (3-2).

Финальный этап турнира пройдет в Чикаго 10-14 июля.

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