Сборная Ирана обыграла Болгарию в Лиге наций

Игра проходила в Болгарии и завершилась победой иранской команды со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).
Самыми результативными в составе иранской команды стали Мохаммад Джавад Манави Неджад (14 очков) и Масуд Голами (11 очков).
Сборная Ирана, набрав 36 очков уже обеспечила себе место "Финале шести" Лиги наций. Иранцы в 14-и поединках турнира потерпели два поражения, уступив сборной Бразилии (2:3), и сборной Франции (0:3).
Ранее иранцы победили Китай, Германию, Японию, Канаду, Россию, Австралию (все 3:0), Италию, Аргентину, Португалию, Сербию (все 3-1), Польшу (3-2).
Финальный этап турнира пройдет в Чикаго 10-14 июля.