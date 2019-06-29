Сборная Ирана обыграла Болгарию в Лиге наций

Москва, 11 июля, ИРНА - На вчерашней сессии Совета управляющих МАГАТЭ ни одна страна не поддержала политику США в отношении Ирана, и, несмотря на это, они призвали к реализации ядерной сделки, что стало уроком для США. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.