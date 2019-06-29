Китай привержен своим обязателствам по модернизацию реактора Арак

"Китай ускорит проект по модернизацию тяжеловодного реактора в Араке", заявил в субботу Фу Цун в беседе Синьхуа.

Китайский дипломат подчекнул, что Китай полностью привержен Своместному всеоъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной програаме, добавив, что цель инициативного проекта в тяжеловодяном реакторе Арак — минимизировать производство плутония.

Он отметил, что, что все участиники заседания совместной комиссии по СВПД осудили односторонний выход Соединенных Штатов из СВПД, и добавил, все сегодняшние проблемы имеюют корни в максимальном давлении США на Иран.

Ранее Фу Цун по итогам встречи по СВПД в Вене заявил, что Китай не приемлет позицию США о сведении к нулю экспорта иранской нефти. Он отметил, что ЕС также подтвердили свои обязательства по поставке оборудования для проекта восстановления иранского реактора Арак.

Заседание совместной комиссии по СВПД между Ираном и "пятеркой" международных посредников прошло 28 июня при участии заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Франции, Китая, Великобритании и Германии под председательством генерального секретаря ЕСВС Хельги Шмидт. Встреча продолжалась три часа.

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