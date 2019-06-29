29 июня 2019 - 09:56
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Приверженность Европы СВПД является наиболее важной причиной приверженности Ирана: МИД Ирана

Приверженность Европы СВПД является наиболее важной причиной приверженности Ирана: МИД Ирана

Тегеран, 29 июня, ИРНА - Приверженность Европы ядерному соглашению является наиболее важной причиной для того, чтобы Ирана не покинул Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом заявил официальный МИД Ирана Аббас Мусави.

«Иран будет продолжать оставаться в этом соглашении, пока европейские стороны выполнят свои обязательства», - отметил он.

«Если страна не будет уверена в этом, то один из вариантов - это выход из ядерной сделки и принять будущие решения», - добавил он.

Германия, Франция и Великобритания полны решимости продолжать законную торговлю с Ираном и сожалеют о возобновлении санкций со стороны Соединенных Штатов.

Ранее также The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщила о запуске европейского механизма INSTEX для расчётов с Ираном.

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