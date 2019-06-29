Приверженность Европы СВПД является наиболее важной причиной приверженности Ирана: МИД Ирана

«Иран будет продолжать оставаться в этом соглашении, пока европейские стороны выполнят свои обязательства», - отметил он.

«Если страна не будет уверена в этом, то один из вариантов - это выход из ядерной сделки и принять будущие решения», - добавил он.

Германия, Франция и Великобритания полны решимости продолжать законную торговлю с Ираном и сожалеют о возобновлении санкций со стороны Соединенных Штатов.

Ранее также The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщила о запуске европейского механизма INSTEX для расчётов с Ираном.

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