28 июня 2019 - 21:02
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Сборная Ирана обыграла Сербию в Лиге наций

Сборная Ирана обыграла Сербию в Лиге наций

Тегеран, 28 июня. ИРНА — Мужская сборная Ирана по волейболу одержала победу над командой Сербии в первом матче пятого тура Лиги наций 2019 и обеспечила себе место "Финале шести" Лиги наций.

Игра проходила в Болгарии и завершилась победой иранской команды со счётом 3:1 (25:23, 26:28, 25:22 и 25:19).

Самыми результативными в составе иранской команды стали Амир Гафур (25 очков) и Мохаммад Мусави (12 очков).

Сборная Ирана, набрав 33 очки, возглавляет группу. Иранцы в 13 поединках турнира потерпели два поражения, уступив сборной Бразилии (2:3), и сборной Франции (0:3).

Ранее иранцы победили Китай, Германию, Японию, Канаду, Россию, Австралию (все 3:0), Италию, Аргентину, Португалию (все 3-1), Польшу (3-2).

Финальный этап турнира пройдет в Чикаго 10-14 июля.

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