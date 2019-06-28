Сборная Ирана обыграла Сербию в Лиге наций

Игра проходила в Болгарии и завершилась победой иранской команды со счётом 3:1 (25:23, 26:28, 25:22 и 25:19).
Самыми результативными в составе иранской команды стали Амир Гафур (25 очков) и Мохаммад Мусави (12 очков).
Сборная Ирана, набрав 33 очки, возглавляет группу. Иранцы в 13 поединках турнира потерпели два поражения, уступив сборной Бразилии (2:3), и сборной Франции (0:3).
Ранее иранцы победили Китай, Германию, Японию, Канаду, Россию, Австралию (все 3:0), Италию, Аргентину, Португалию (все 3-1), Польшу (3-2).
Финальный этап турнира пройдет в Чикаго 10-14 июля.