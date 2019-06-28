Шмид подтвердила проведение первых транзакций с Ираном через механизм INSTEX

"INSTEX теперь работает, первые транзакции обрабатываются, и больше государств-членов ЕС к нему присоединятся" написала Шмид в Twitter.

Отна также сообщила, что достигнут хороший прогресс по проектам в Араке и Фордо.

"На заседании совместной комиссии по СВПД состоялось конструктивное обсуждение. Полное и эффективное осуществление СВПД всеми сторонами остается ключевым", добавила дипломат.

Заседание совместной комиссии по СВПД между Ираном и "пятеркой" международных посредников прошло 28 июня при участии заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Франции, Китая, Великобритании и Германии под председательством генерального секретаря ЕСВС Хельги Шмидт. Встреча продолжалась три часа.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Вене сообщила о запуске европейского механизма INSTEX для расчётов с Ираном.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи назвал заседание совместной комиссии по СВПД "позитивным шагом вперед".

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