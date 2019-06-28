28 июня 2019 - 20:37
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Ульянов оценил итоги заседания комиссии по СВПД в Вене

Ульянов оценил итоги заседания комиссии по СВПД в Вене

Москва, 28 июня. ИРНА —  Заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)  по иранской ядерной программе завершилось в Вене без прорывов, все участники подтвердили свою приверженность ядерной сделке, заявил постпред РФ при МАГАТЭ и международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Встречу совместной комиссии, которая прошла сегодня в Вене, можно описать как довольно удовлетворительную. Не прорывная, но и не провальная. Все участники полностью привержены СВПД, несмотря на сложности", - написал Ульянов в Twitter.

Заседание совместной комиссии по СВПД между Ираном и "пятеркой" международных посредников прошло 28 июня при участии заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Франции, Китая, Великобритании и Германии под председательством генерального секретаря ЕСВС Хельги Шмидт. Встреча продолжалась три часа.

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