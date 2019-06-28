СМИ: европейский механизм расчетов с Ираном введен в действие

Представители КНР со ссылкой на евротройки (Франция, Великобритания и Германия) сообщили о финализации механизма INSTEX по расчетам с Ираном, сообщает Корреспондент WSJ в Вене.

Китайский дипломат также призвал ЕС открыть этот механизм для третьих стран как можно скорее.

Заседание совместной комиссии по СВПД между Ираном и "пятеркой" международных посредников прошло 28 июня при участии заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Франции, Китая, Великобритании и Германии под председательством генерального секретаря ЕСВС Хельги Шмидт. Встреча продолжалась три часа.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи назвал заседание совместной комиссии по СВПД "позитивным шагом вперед".

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