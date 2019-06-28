"Шагом вперед" назвал Аракчи заседание совместной комиссии по СВПД

Заседание совместной комиссии по СВПД между Ираном и "пятеркой" международных посредников прошло 28 июня при участии заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Франции, Китая, Великобритании и Германии под председательством генерального секретаря ЕСВС Хельги Шмидт. Встреча продолжалась три часа.

Иранский дипломат приветствовал прогресс, достигнутый в работе специального финансового механизма между Ираном и Европой.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщила о запуске европейского механизма INSTEX для расчётов с Ираном.

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