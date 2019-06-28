28 июня 2019 - 19:55
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"Шагом вперед" назвал Аракчи заседание совместной комиссии по СВПД

"Шагом вперед" назвал Аракчи заседание совместной комиссии по СВПД

Лондон, 28 июня. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе позитивным шагом вперед.

Заседание совместной комиссии по СВПД между Ираном и "пятеркой" международных посредников прошло 28 июня при участии заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Франции, Китая, Великобритании и Германии под председательством генерального секретаря ЕСВС Хельги Шмидт. Встреча продолжалась три часа.

Иранский дипломат приветствовал прогресс, достигнутый в работе специального финансового механизма между Ираном и Европой.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщила о запуске европейского механизма INSTEX для расчётов с Ираном.

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