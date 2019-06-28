Иран подал жалобу в Совбез ООН на США

После инцидента с разведывательным беспилотником ВВС Америки RQ-4A Global Hawk, который нарушил воздушное пространство Ирана, в соответствии со статьей 51 Устава ООН МИД подал жалобу в Совбез на США.

По словам Дехгани, Иран указал, что в случае повторения подобных действий, страна имеет право защищать свои границы от вторжения.

"Американская сторона утверждает, что БПЛА не вошел в наше воздушное пространство, что, конечно, никогда не сможет доказать такую претензию, поскольку беспилотник после его уничтожения упал в иранских территориальных водах", пояснил он.

20 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. " Беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР. В США утверждают, что беспилотник был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

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