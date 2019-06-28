Семь стран ЕС высказались за поддержку платежной системы INSTEX

Авторы заявления, опубликованного одновременно с заседанием совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе сообщили о работе с Германией, Францией и Великобританией, а также со структурами Евросоюза с целью создания каналов законной торговли и финансовых операций с Ираном.

"Они рассматривают СВПД как ключевой инструмент режима нераспространения и решающий фактор стабильности в регионе и призывают Иран полностью соблюдать положения сделки", говорится в заявлении.

28 июня в Вене стартовала заседание совместной комиссии по СВПД между Ираном и "пятеркой" международных посредников при участии заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Франции, Китая, Великобритании и Германии под председательством генерального секретаря ЕСВС Хельги Шмидт.

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