Шутка дня! – прокомментировал Аракчи слова Хука об эффективности санкций против Ирана

"Шутка дня! . Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук в четверг в ходе интервью в Париже заявил, что кампания максимального экономического давления на Тегеран работает эффективно, и предупредил, что американские санкции не дают Ирану права отказаться от обязательств по ядерному соглашению", написал Аракчи в Twitter.

27 июня Хук после встречи с высокопоставленными дипломатами из Франции, Великобритании и Германии в Париже заявил, что США привержены политике максимального экономического давления на Иран, потому что она работает.

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