28 июня 2019 - 16:58
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Шутка дня! – прокомментировал Аракчи слова Хука об эффективности санкций против Ирана

Шутка дня! – прокомментировал Аракчи слова Хука об эффективности санкций против Ирана

Тегеран, 28 июня. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал "шуткой дня" заявления спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука об эффективности санкций Вашингтона против Ирана.

"Шутка дня! . Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук в четверг в ходе интервью в Париже заявил, что кампания максимального экономического давления на Тегеран работает эффективно, и предупредил, что американские санкции не дают Ирану права отказаться от обязательств по ядерному соглашению", написал Аракчи в Twitter.

27 июня Хук после встречи с высокопоставленными дипломатами из Франции, Великобритании и Германии в Париже заявил, что США привержены политике максимального экономического давления на Иран, потому что она работает.

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