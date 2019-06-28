Зариф: химатака в Сардаште — черное пятно в современной истории

Послание министра иностранных дел Ирана участникам мероприятия зачитал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Химическая атака иракского режима Баас против иранских военных и гражданских лиц, особенно беззащитных жителей Сардашта, во время навязанной войны сопровождалась отвратительным молчанием международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН", отмечается в послании Зарифа.

28 июня в Иране отмечается "День борьбы с химическим и биологическим оружием". Этот день приурочен к годовщине иракской химической атаки на иранский город Сардашт в 1987 году.

28 июня 1987 года армия иракского режима совершила химическую бомбардировку против гражданского населения города Сардашт на северо-западе Ирана и превратила его в первый город-жертва химической атаки.

По официальным данным от общего населения 12 тыс. города Сардашт восемь тысяч двадцать пять человек были поражены химической атакой. В результате химатаки в Сардаште погибли 119 гражданских лиц, и тысячи получили различные ранения. Сегодня спустя 32 лет после химатаки тысячи жителей города всё ещё страдают от последствий приминения Саддамом Хусейном химического оружия. В результате долгих усилий Ирана ООН лишь попыталась принять резолюцию против режима Саддама, на которую наложили вето США.

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