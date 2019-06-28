Российский сенатор: Иран может и будет защищаться до последней возможности

"Я думаю, отменив атаку, он понял, что Иран — это крупная, мощная держава с населением 80 млн. чел. Иран умеет воевать, может и будет защищаться до последней возможности" сказал Джабаров.

После инцидента с американским беспилотником, Трамп сообщил, что США готовились разбомбить три цели в Иране, но за 10 минут до атаки он отменил приказ.

"Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана. Любая страна, которая уважает свой суверенитет, поступила бы точно так же, поэтому иранцы сбили этот самолёт-беспилотник", отметил сенатор. - Конечно, это привело к ухудшению отношений в дальнейшем; резко возросла напряжённость в регионе, опасность прямого конфликта".

По его словам возможная война между Ираном и США привело бы к глобальному конфликту. "Мир мог быть втянут в глобальный конфликт, потому что Иран находится очень близко от такой зоны, как Ближний Восток, Сирия, Турция, Израиль, то есть там, где всегда назревают конфликты", продолжал он.

Он отметил, что начало боевых действий между сверхдержавой и Ираном могло бы привести к втягиванию в этот конфликт других держав.

По его словам, Тегеран и Вашигтон должны решать возникшие вопросы за столом переговоров. "Я считаю, надо все вопросы, которые возникают - а их очень много - у Ирана и США, всё-таки решать за столом переговоров, а не на поле боя".

20 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. " Беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР. В США утверждают, что беспилотник был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

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