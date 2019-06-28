28 июня 2019 - 11:18
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Российские малые предприятия играют важную роль в расширении экономических связей с Ираном

Российские малые предприятия играют важную роль в расширении экономических связей с Ираном

Исфахан, 28 июня. ИРНА — В России существует множество малых и средних предприятия, которые могут сыграть важную роль в расширении экономических отношений с Ираном.

С такими заявлениями выступил первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству, первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, который возглавляет российскую парламентскую делегацию на форуме Азиатской парламентской ассамблее в иранском Исфахане.

По словам Емельянова, поддержка законодателей и парламентов предпринимателей приведет к развитию экономических отношений между различными странами и обществами. "Законодатели разных стран, приняв законы в поддержку предпринимателей, обеспечат лучшие условия для расширения международного общения", считает он.

Он отметил, что экономические отношения между Ираном и Россией активно развиваются по многим направлениям, однако не соответствуют динамике политического сотрудничества.

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