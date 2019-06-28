Постпред Ирана: европейцы злоупотребили терпением Ирана

По его словам, после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран целый год проявлял сдержанность и терпение, а также предоставил необходимое время этим странам, чтобы выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. "Однако европейцы злоупотребили терпением Ирана", подчеркнул посол.

"Эскалация напряжённости в регионе является результатом политики США и самих европейцев", сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ИРНА, почему европейцы ставят вопрос о региональных проблемах или ракетной программе Ирана вместо выполнения своих обязательств".

По его словам, США отправляют в регион оружие, стремятся посеять рознь между странами региона для того, что продавать больше оружия. "Все эти попытки приводят к эскалации напряжённости и вызывают хаос в регионе", добавил он.

Лучше всего Западу прекратить действия, которые ставят под угрозу стабильность региона, а не продавать оружие и взаимодействовать со страной, которая ежедневно бомбит Йемен.

Он отметил, что разрушительная политика США привела к эскалации напряжённости в регионе Персидского залива. "Лучшее, что может сделать Запад — это прекратить действия, которые ставят под угрозу стабильность региона, прекратить продажу оружия Саудовской Аравии, которая ежедневно бомбит Йемен" подчеркнул Тахт Раванчи.

Накануне замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что терпение Тегерана лопнуло, и он больше не может в одностороннем порядке соблюдать ядерную сделку, в то время как другие стороны не выполняют своих обязательств в её рамках.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

Согласно заявленному ранее плану, 7 июля Иран еще больше сократит выполнение своих обязательств по СВПД.

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