Рябков: у России пока нет ощущения, что встреча по ядерной сделке приведет к прорыву

"Насколько коллеги окажутся восприимчивы к нашим и призывам, и конкретным предложениям, вопрос открытый, - сказал он. - Говорить о том, что у нас есть ощущение, что мы завершим мероприятие, имея комплексный позитивный результат, наверное, было бы неправильно, но в пользу этого мы будем работать".

Рябков отметил, что несмотря на предпринимаемые РФ усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), добиваться этого все труднее. "Вопросы копятся, решений мало, есть только какие-то идеи, - указал он. - К сожалению, наблюдается определенная, с одной стороны, нервозность, в том числе со стороны европейцев, а с другой, стремление некоторых наших коллег возложить на Иран ответственность за происходящее".

Замглавы МИД РФ указал, что на предстоящем в пятницу заседании "нужно сосредоточиться на содержательной стороне, тем более, что целый ряд элементов СВПД, находящихся в стадии реализации, требуют повышенного внимания и ограждения от негативных эффектов, которые создаются американскими санкциями". "Это та конструктивная повестка дня, которую мы предлагаем и будем отрабатывать в расчете на то, что коллеги к этому отнесутся с пониманием", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции России на встрече.

Рябков добавил, что на заседании комиссии намерен вновь заявить, что России понятны причины, по которым Иран идет по пути постепенного сокращения выполнения своих добровольных обязательств. "Но вместе с тем мы также считаем, что этот эскалационный путь может в конечном итоге обернуться просто коллапсом всей договоренности, и тогда уже не получится реализовать идеи по сохранению СВПД, - продолжил он. - Поэтому все стороны сейчас должны проявлять сдержанность: это относится и к ситуации в поле - в регионе Персидского залива, и к политической стороне дела".

Не время для уговоров

Отвечая на вопрос, остается ли надежда на предстоящей встрече убедить Иран не предпринимать в начале июля следующий шаг по сокращению своих обязательств в рамках сделки, Рябков указал, что время для уговоров прошло и следует выступать с конкретными предложениями, которые компенсируют Тегерану потери от американских санкций.

"Вопрос не в том, чтобы отговорить Иран, потому что время каких-то увещеваний и вербальных упражнений прошло, - сказал он. - Мы этим занимались целый год после выхода США из СВПД, призывая в том числе европейских партнеров активизироваться в плане создания платежного механизма INSTEX и его конфигурации таким образом, чтобы он давал реальную отдачу с точки зрения потребностей Ирана. Это ни к чему не привело".

"Сейчас нужны не призывы, не уговоры, а конкретная схема действий, которая могла бы, во-первых, быть реалистичной, во-вторых, убедить иранскую сторону в том, что есть шанс продвинуться вперед без реализации замысла в рамках схемы "меньшее на меньшее", которая обнародована и которая может включать очень серьезные шаги, чреватые фактически сломом СВПД", - отметил дипломат.

В преддверии встречи

Рябков также сообщил, что накануне заседания комиссии проведет ряд двусторонних консультаций по ситуации вокруг иранской ядерной сделки. "Поговорим с иранцами, с европейской внешнеполитической службой, рассчитываем на контакт с китайскими коллегами. МАГАТЭ, конечно, тоже партнер для диалога. Надеемся использовать сегодняшний день для этих контактов", - сказал замглавы МИД РФ.

Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет в Вене 28 июня.

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