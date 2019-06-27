"Стратегическое терпение" Ирана лопнуло, заявил Аракчи

"Остальные страны-участницы ядерной сделки не смогли компенсировать Тегерану потери от выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке", заявил Аракчи. - "Целый год Иран проявлял сдержанность и стратегическое терпение, а также предоставил необходимое время этим странам, чтобы выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД, мы не смогли добиться ожидаемого результата".

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран приветствует позицию Европы и остальных стран-участниц сделки после выхода США из нее, но Иран ожидает конкретных мер в рамках СВПД.

"Я надеюсь, что страны-участницы СВПД, особенно европейские в ходе заседания комиссии по ядерной сделке выступят с конкретными предложениями", добавил Аракчи. - В противном случае Иран продолжит свое решение относительно сокращения своих обязательств в рамках СВПД, которое является его законным правом".

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

Согласно заявленному ранее плану, 7 июля Иран еще больше сократит выполнение своих обязательств по СВПД.

Заседание совместной комиссии по СВПД пройдет в Вене 28 июня с участием делегации из Ирана, России, Китая, Великобритании, Франции, Германии и ЕС.

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