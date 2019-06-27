Делегации Ирана, РФ и Китая провели встречу накануне заседания комиссии по СВПД

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Казем Гариб Абади в сообщении в Twitter назвал переговоры иранской делегации во главе с замглавы МИД Аббаса Аракчи с российскими и китайскими коллегами конструктивными и положительными.

Заседание совместной комиссии по СВПД пройдет в Вене 28 июня с участием делегации из Ирана, России, Китая, Великобритании, Франции, Германии и ЕС.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

Согласно заявленному ранее плану, 7 июля Иран еще больше сократит выполнение своих обязательств по СВПД.

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