Зариф: переговоры и угрозы исключают друг друга

"Дональд Трамп, заблуждения ставят под угрозу мир:

- санкции не являются альтернативой войне, они и есть война;

- уничтожение" равно геноцид, что равно военному преступлению;

- короткая война" с Ираном - это иллюзия;

- тот, кто начинает войну, не будет тем, кто ее закончит;

- переговоры и угрозы исключают друг друга", написал иранский глава МИД в Twitter.

Ранее президент США заявил, что если между США и Ираном начнется война, то она будет короткой. При этом Трамп отметил, что он не собирается отправлять американских солдат на иранскую территорию в случае вооруженного конфликта.

Следите за нами в Twitter @irnarussian