Зариф: переговоры и угрозы исключают друг друга

"Дональд Трамп, заблуждения ставят под угрозу мир:
- санкции не являются альтернативой войне, они и есть война;
- уничтожение" равно геноцид, что равно военному преступлению;
- короткая война" с Ираном - это иллюзия;
- тот, кто начинает войну, не будет тем, кто ее закончит;
- переговоры и угрозы исключают друг друга", написал иранский глава МИД в Twitter.
Ранее президент США заявил, что если между США и Ираном начнется война, то она будет короткой. При этом Трамп отметил, что он не собирается отправлять американских солдат на иранскую территорию в случае вооруженного конфликта.
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