Представитель Бельгии при ООН: От разрушения СВПД лучше не станет

Об этом Печстин сказал на заседании Совета безопасности ООН в среду.

«Это соглашение является одним из больших успехов по нераспространению», отметил он.

«Это соглашение готовилось в течение более 3 лет в отношении исключительно мирной ядерной программы Ирана и МАГАТЭ 15 раз одобряло выполнение обязательств Ираном», добавил он.

«Бельгия призывает к сдержанности, потому что разрушение эффективной ядерной сделки не поставит нас в более выгодное положение. Нераспространение и урегулирование требуют общего переговорного решения, которое полностью соответствует Уставу Организации Объединённых Наций», заключил он.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

Следите за нами в Twitter @irnarussian