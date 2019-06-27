27 июня 2019 - 10:40
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Представитель Бельгии при ООН: От разрушения СВПД лучше не станет

Представитель Бельгии при ООН: От разрушения СВПД лучше не станет

Нью-Йорк, 27 июня, ИРНА - Постоянный представитель Бельгии при Организации Объединённых Наций Марк Печстин выразил сожаление в связи с выходом Соединённых Штатов Америки из ядерной сделки и введением односторонних санкций в отношении Ирана, и призвал к полному выполнению обязательств всеми сторонами соглашения, заявив, что от разрушения СВПД лучше не станет.

Об этом  Печстин сказал на заседании Совета безопасности ООН в среду.

«Это соглашение является одним из больших успехов по нераспространению»,  отметил он.

«Это соглашение готовилось в течение более 3 лет в отношении исключительно мирной ядерной программы Ирана и  МАГАТЭ 15 раз одобряло выполнение обязательств Ираном»,  добавил он.

«Бельгия призывает к сдержанности, потому что разрушение эффективной ядерной сделки не поставит нас в более выгодное положение. Нераспространение и урегулирование требуют общего переговорного решения, которое полностью соответствует Уставу Организации Объединённых Наций»,  заключил он.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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