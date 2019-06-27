МАГАТЭ подтвердило соответствие ядерной деятельности Ирана СВПД

«8 мая Иран опубликовал заявление о том, что Высший совет национальной безопасности Исламской Республики Иран в соответствии с пунктами 26 и 36 соглашения частично прекращает свои обязательства по СВПД», говорится в докладе МАГАТЭ.

«Иран продолжает предоставлять информацию в Международное агентство по атомной энергии о количестве тяжёлой воды в стране и о продуктах из тяжёлой воды, производимых на заводе, что позволяет МАГАТЭ контролировать количество тяжёлой воды и продуктов из тяжёлой воды в аракском реакторе», добавляется в докладе.

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул постоянные инспекции и мониторинг ядерных объектов и связанной с ними деятельности, и сказал, что Агентство регулярно и в любое время имеет доступ к объектам в Натанзе и Фордо, включая завод по обогащению урана.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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